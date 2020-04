Ook op eerste paasdag rustig aan de kust

Net als zaterdag is het op paaszondag rustig gebleven aan de kust. De kustplaatsen melden dat de stranden niet werden overlopen en dat de mensen die wel kwamen goed afstand hielden.

„Het was op de stranden in de regio Den Haag ongeveer net zo rustig als zaterdag, de situatie was opnieuw goed beheersbaar”, meldde de woordvoerder van waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Ook op de stranden van de gemeente Noordwijk was het rustig. „De drukte was vooral in de Bollenstreek en niet aan de kust”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland lieten weten dat er ook op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort weinig mensen waren. „Er zijn geen problemen geweest”.

De gemeente Den Helder twitterde dat in het duingebied en op de stranden is gecontroleerd. Handhavers hebben daar geen overtredingen geconstateerd.

Wel was het zondag te druk op de strandjes aan de voet van de Haringvlietbrug, bij het Zuid-Hollandse Numansdorp. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid twitterde dat de strandjes werden afgesloten omdat mensen ondanks waarschuwingen en boetes zeiden er terug te keren na vertrek van politie en andere handhavers.