Ook ondernemers bezorgd over gevolgen coronacrisis voor mbo

De twee belangrijkste werkgeversorganisaties, MKB-Nederland en VNO-NCW, maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor mbo’ers. „Het is niet alleen heel vervelend voor de jongeren die het betreft, het gaat hier ook om onze toekomstige medewerkers. De kwaliteit van het onderwijs is cruciaal, jongeren moeten hun studie op de juiste manier kunnen afronden”, laten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

De twee organisaties delen de zorgen van de MBO Raad. Die koepelorganisatie zei maandag dat het bij praktijkvakken op mbo’s, zoals koken, groen- en dierverzorging of techniek, moeilijk is om de verplichte 1,5 meter afstand te houden. Bovendien hebben de studenten te weinig stageplekken.

De MBO Raad vraagt om mbo-studenten de mogelijkheid te geven hun studie te verlengen, en dus hun afstuderen uit te stellen. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het daar mee eens. Ze roepen hun achterban op om stageplaatsen te blijven aanbieden, maar wijzen er ook op „dat dat voor heel veel bedrijven in deze crisis nu heel erg moeilijk is, zeker voor bedrijven in sectoren die zijn gesloten.”

Daarnaast doen de ondernemersorganisaties een beroep op mbo-studenten. Bij sommige richtingen zijn er veel mbo’ers ingeschreven, terwijl daar weinig vraag naar werknemers is. „Wat ons betreft zou het ook een goed idee zijn om met studenten in bepaalde opleidingen in elk geval het gesprek over het switchen van studierichting aan te gaan. We moeten onder ogen zien dat in bepaalde opleidingsrichtingen - bijvoorbeeld luchtvaartdienstverlener - de kansen op werk door de crisis de komende jaren uiterst beperkt zullen zijn.”