Ook Nederlanders vast in hotel op Tenerife na besmetting Italiaan

Twee Nederlandse reizigers van Corendon zitten momenteel vast in een hotel op het Canarische eiland Tenerife. Een Italiaanse reiziger die in het H10 Costa Adeje Palace hotel verblijft, heeft het coronavirus opgelopen.

Zo’n duizend vakantiegangers in het hotel, onder wie de twee Nederlanders, mogen het hotel niet verlaten en worden getest op het virus. TUI zoekt uit hoeveel Nederlandse reizigers die bij de reisorganisatie geboekt hebben in het hotel zitten. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoeveel Nederlanders er precies in het hotel verblijven.

„De reisleiding heeft telefonisch contact met de gasten. Het hotelmanagement volgt de bevelen van de Spaanse autoriteiten op”, aldus een woordvoerder van Corendon. „De gasten wachten op hun kamer verdere instructies af. Het is een complete lockdown, net zoals bij het cruiseschip.”

Onder de toeristen zijn in elk geval 110 Belgen die reizen met touroperator TUI, en 2 Belgen die met Corendon reizen. Waarschijnlijk zitten er ook Nederlanders die met TUI reizen in het hotel. De touroperator zegt „al het mogelijke te doen om hen zo snel mogelijk van de situatie op de hoogte te stellen en een alternatieve oplossing te bieden”.

Behalve TUI en Corendon verkopen ook D-Reizen en Sunweb reizen naar dit hotel.