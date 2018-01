Ook NAM blij met nieuwe afspraken over schade

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is naar eigen zeggen „verheugd” over het nieuwe schadeprotocol voor gedupeerden van de aardbevingen die door de gaswinning in Groningen worden veroorzaakt. „Vanaf nu kan het Rijk de afhandeling van de schade door aardbevingen weer voortvarend oppakken. NAM staat met dit protocol nu definitief voor de toekomst op afstand van die schade-afhandeling”, reageert directeur Gerald Schotman.

De topman van het gasbedrijf, dat in handen is van Shell en Exxon Mobil, benadrukte ook nog eens dat de NAM de aardbevingsschade zal blijven vergoeden. Daar ontstonden afgelopen weekend zorgen over toen bleek dat aandeelhouder Shell een eerdere aansprakelijkheidsverklaring had ingetrokken. Het energiebedrijf liet dinsdag weten dat het de NAM zal blijven steunen en bereid te zijn daar garanties voor af te geven.