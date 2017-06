Ook na 50 jaar krijgt de Beneluxtunnel nog veel bezoek

Duizenden mensen die op je verjaardag langskomen. Dat kan als je Beneluxtunnel heet. Deze week was het vijftig jaar geleden dat koningin Juliana een van de drukste oeververbindingen van Nederland opende. Dagelijks passeren er 160.000 voertuigen.

De aanleg van de tunnel tussen Pernis en Vlaardingen aan de westkant van Rotterdam is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van de toenmalige Vlaardingse burgemeester Heusdens. Hij was van mening dat Vlaardingen en omgeving zich alleen economisch goed konden ontwikkelen als de pont tussen Pernis en Vlaardingen werd vervangen door een tunnel.

De tunnel stond al in de planning van het Rijk. Hij moest er in de jaren tachtig komen. Maar dat ging Heusdens niet snel genoeg. Het lukte hem gemeenten en bedrijven mee te krijgen om de oeververbinding al in de jaren zestig te realiseren. De tunnel kwam vooral op het grondgebied van buurgemeente Schiedam te liggen. De acht segmenten van ruim 90 meter lang waaruit de tunnel is opgebouwd, werden vervaardigd in een dok in Barendrecht en vervolgens bij Vlaardingen in de Nieuwe Maas afgezonken.

Tol

De bouw van de tunnel, die over een lengte van bijna 800 meter onder het water ligt, kostte 110 miljoen gulden. Daar kwam nog eens 140 miljoen gulden bovenop voor onder meer het omliggende wegennetwerk. In de eerste periode gingen er dagelijks zo’n 7500 voertuigen door de tunnel. Na de voltooiing van de omliggende wegen steeg dit aantal binnen enkele jaren naar 30.000 per dag.

Vanaf de opening in 1967 tot 1979 moest er in de Beneluxtunnel tol worden betaald, 1 gulden voor een personenauto en 2,50 gulden voor vrachtwagens.

In de jaren tachtig bleek dat de bestaande tunnels en bruggen de grote verkeersstromen rond Rotterdam niet meer aankonden. Om de filedruk te verminderen, werd aan de oostkant van de stad naast de Van Brienenoordbrug een tweede brug gelegd. Maar ook dat was niet afdoende. Daarom besloot het kabinet in 1993 tot de bouw van een tweede Beneluxtunnel, pal naast de eerste.

Desondanks bleef de tunnel ook na het gereedkomen in 2002 een belangrijke plaats innemen in de filemeldingen. Er passeren nu zo’n 160.000 voertuigen per dag.

Vanwege die drukte bepaalde het Rijk in 2015 dat er tussen Vlaardingen en Rozenburg nog een oeververbinding moest komen: de Blankenburgtunnel. Protesten van milieugroeperingen en omwonenden konden de aanleg daarvan niet verhinderen.