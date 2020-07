Ook metalen deeltjes in pizzapakketten van de Jumbo

Ook in de pizzapakketten van het huismerk van de Jumbo zijn metalen deeltjes aangetroffen. Jumbo haalt de Pizzakit daarom meteen uit de schappen. Wie zo’n pakket voor zelfgemaakte pizza’s heeft gekocht, kan het terugbrengen naar de winkel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dat bericht woensdag verspreid.

De pakketten bestaan uit een pak pizzadeeg en een pot tomatensaus. De metalen deeltjes zitten in de saus. Op dinsdag was al gewaarschuwd voor metalen fragmenten in de pizzapakketten van Tante Fanny, die onder meer bij Albert Heijn, Picnic, Deen en Dirk zijn verkocht.