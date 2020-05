Ook loonsverhoging voor werknemers mbo

Ook werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs krijgen een loonsverhoging. Ze gaan er vanaf juli 3,35 procent op vooruit, zo zijn de vakbonden overeengekomen met de MBO Raad, die de scholen vertegenwoordigt.

Woensdag werd bekend dat docenten en andere werknemers in het hbo meer salaris krijgen. Zij krijgen er 2,75 procent bij, mits de achterban van de onderhandelaars het eens is met het resultaat. Datzelfde geldt ook voor de nieuwe cao-afspraken over het mbo.

„Dit was voor nu het maximaal haalbare, we wilden dat het geld naar de werkvloer gaat, juist in deze coronatijden”, zegt bestuurder Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) over het onderhandelingsresultaat. „Mbo-instellingen hebben op dit moment geen tijd en ruimte om grote veranderingen door te voeren. Medewerkers en besturen moeten zich volledig kunnen focussen op het onderwijsproces en zorgen voor goed onderwijs voor studenten. Dat is vanwege de coronacrisis al een grote uitdaging op zich.”

Ook CNV Onderwijs-onderhandelaar Floor Provoost is tevreden. „Het zou niet passend zijn om de medewerkers in het mbo, van wie in deze corona maanden zo veel gevraagd wordt, lang in het ongewisse te laten. Ze zien op de loonstrook van juli nu het resultaat.”

Naast de structurele loonsverhoging krijgen de werknemers eenmalig 825 euro bruto uitgekeerd.