Ook Lingepolikliniek in Leerdam uit voorzorg dicht

Niet alleen het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is zondag uit voorzorg direct gesloten voor nieuwe patiënten en bezoekers, ook de Lingepolikliniek van het ziekenhuis in Leerdam is dicht. Tot de tijdelijke sluiting is besloten nu duidelijk is geworden dat een vrouw van 21 tot en met 28 februari met klachten aan de luchtwegen op het intensive care van het Beaxtrixziekenhuis lag. De vrouw uit Altena (Noord-Brabant) is vrijdag overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam en blijkt besmet met het coronavirus.

Patiënten die in het Beatrixziekenhuis liggen, mogen geen bezoek ontvangen. Nieuwe patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Gemaakte afspraken voor het Beatrixziekenhuis en de Lingepoli kunnen niet doorgaan en worden afgezegd. „Het besmettingsrisico is groot. Wij willen niet dat patiënten, bezoekers, medewerkers en de inwoners van deze regio onnodig gevaar lopen. Om besmettingen te voorkomen, sluiten wij nu in samenspraak met RIVM de deuren van het ziekenhuis”, meldt Anja Blonk, directeur van het Beatrixziekenhuis.