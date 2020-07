Ook Limburgse en Brabantse boeren trekken lange files op A2

Boeren uit Limburg en Noord-Brabant rukken via de snelweg A2 op richting Bilthoven. Volgens een woordvoerder van de Limburgse tak van Farmers Defence Force reden ze rond 11.45 uur op de rondweg rond Den Bosch, met een snelheid van zo’n 60 kilometer per uur. Achter de boeren is een lange file ontstaan.

Om 10.00 uur vertrok de Limburgse delegatie uit Nederweert. Onderweg sloten ook Brabantse boeren zich bij het gezelschap aan, aldus de woordvoerder. Volgens de woordvoerder „kruipen de boeren als mieren op een hoop” over de Nederlandse snelwegen naar Bilhoven.

Rond 16.00 of 17.00 uur willen de boeren beginnen aan de reis vanuit Bilthoven terug naar het zuiden.