Ook Limburgse boeren naar provinciebestuur

De Limburgse boeren gaan dinsdag deels per tractor naar het gouvernement in Maastricht. Daar bieden ze een petitie aan aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg. In de petitie eisen ze dat provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan.

Elders gingen de boeren vrijdag en maandag al naar de provinciehuizen. De Limburgse boeren bestoken dinsdag het provinciale bestuur omdat dat dan vergadert.

Onder druk van de boeren trokken enkele provincies de eerder afgesproken beleidsmaatregelen in.

De boeren zijn boos omdat zij hun ruimte voor toekomstige uitbreiding door de nieuwe regels ingeperkt zien. Het mag volgens boerenorganisaties ook niet zo zijn dat andere sectoren, zoals de bouw, voorrang krijgen bij het verdelen van de schaarse ‘stikstofruimte’. Boeren vinden dat ‘diefstal’.