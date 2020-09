Ook Limburg krijgt van België code oranje

Ook Limburg heeft donderdag van België code oranje gekregen. Dat maakten beide Limburgse Veiligheidsregio’s donderdag bekend. Limburg is daarmee de zevende Nederlandse provincie op rij waar de Belgen problemen voorzien in verband met het coronavirus.

Eerder gaf België aan Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland de status oranje.

Niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Niet-essentiële reizigers uit deze provincies krijgen bij aankomst in België het advies zich preventief te laten testen en in zelfquarantaine te gaan. Code oranje betekent voor Belgen dat reizen wel mogelijk is, maar onder voorwaarden. Het kan bij terugkeer gevolgen hebben, zoals in quarantaine moeten gaan of het afleggen van een coronatest.