Ook ledenvergadering 50PLUS uitgesteld om coronavirus

De Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op 21 maart in Hoofddorp wordt uitgesteld in verband met het rondwarende coronavirus. Eerder werd al bekend dat het partijcongres dit weekeinde van GroenLinks in Den Bosch niet doorgaat.

„Bij 50PLUS staat de gezondheid van iedereen voorop; onder de huidige omstandigheden is het houden van een algemene vergadering waar veel leden samenkomen niet verantwoord”, laat de partij weten. De bijeenkomst wordt doorgeschoven naar 23 mei.

Op de vergadering zou onder meer worden besloten over de voorzitters van het verkiezingsprogramma en van de commissie die moet kijken naar kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die stemming zal nu langs elektronische weg geschieden, aldus de partij.