Ook kaasjongens bij opening seizoen in Alkmaar

In Alkmaar is vrijdag de eerste kaasmarkt van het jaar. Behalve de traditionele kaasmeisjes lopen er nu voor het eerst ook kaasjongens rond. Bij de opening wordt het carillon bespeeld en zijn er speeches en uitlegpraatjes in allerlei talen - de markt is vooral populair onder toeristen.

Vanuit de hele wereld komen jaarlijks duizenden mensen kijken naar de kaasmarkt in Alkmaar. Het plein staat dan vol kazen en kaasdragers sjouwen af en aan. De kaasmeisjes en -jongens zijn gehuld in traditionele kaasklederdracht, met voor de meisjes een speciaal hoedje (hulletje) en rode lippenstift. Hun taak is toeristen ontvangen en informeren en, volgens de organisatie, „vooral heel veel op de foto gaan”.

Wanneer de allereerste kaasmarkt in Alkmaar was, is niet helemaal duidelijk. Er zijn oude documenten gevonden waarop duidelijk wordt dat er in 1622 een kaasmarkt was, maar er is ook bewijs dat in 1593 het kaasdragersgilde werd opgericht, wat betekent dat er toen ook al een markt moet zijn geweest.

De laatste kaasmarkt van het seizoen staat gepland op 27 september.