Ook jongeren uit protest naar klimaattop

Ook vanuit Nederland gaan jongeren naar de klimaatconferentie in Madrid, om daar meer maatregelen te eisen voor het klimaat. „De kloof tussen geplande en benodigde actie is enorm”, zegt een woordvoerster van de Nederlandse delegatie.

Vier jaar nadat bijna alle landen het VN-Klimaatakkoord van Parijs hadden ondertekend, blijft de uitstoot van broeikasgassen stijgen. Voor de klimaatconferentie, die maandag begint en twee weken duurt, reizen jongeren vanuit heel Europa naar Madrid. Ze eisen dat landen zich meer inzetten voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Vanuit Nederland doen onder meer Extinction Rebellion, Fridays For Future, Jongeren Milieu Actief en de Local Conference of Youth mee.

Vanaf 6 december doen de jongeren mee aan protesten in Madrid, waar ze per openbaar vervoer naar toe zijn gereisd. Ook organiseren ze workshops en lezingen tijdens een conferentie, die gelijktijdig met de 25e VN Klimaatconferentie is.

In oktober dit jaar vertrokken 35 jongeren onder de naam ‘Sail to the COP’ per zeilboot naar de klimaattop in Chili om aandacht te vragen voor duurzaam vervoer. Bij aankomst op het Zuid-Amerikaanse continent werden zij verrast: de klimaattop was naar Madrid verplaatst.