Ook in Nederland petitie tegen blasfemische film op Netflix

In navolging van Brazilië is in Nederland een petitie gestart tegen een blasfemische komediefilm op Netflix. In deze kerstspecial van de serie ”The First Temptation of Christ” wordt Jezus neergezet als homoseksuele man.

Bijna 500.000 mensen hadden dinsdagmiddag hun handtekening gezet op het onlinepetitieplatform CitizenGO. „Stop alstublieft de vertoning van deze vreselijke show”, luidt de oproep aan drie prominente leidinggevenden van aanbieder Netflix.

In Brazilië spraken bijna twee miljoen mensen zich uit tegen de door de Braziliaanse komediegroep Porta dos Fundos (vertaald: achterdeur) geproduceerde aflevering. Ze eisten daarmee dat die werd verwijderd door de streamingsdienst.

In de volgens CitizenGO „ernstig godslasterlijke show” wordt Jezus als homoseksueel voorgesteld die zelfs gevoelens heeft voor de duivel. Verder wordt de Maria „vreselijk” door het slijk gehaald en worden de discipelen als alcoholisten neergezet.

„Dit is een directe aanval op alles waar christenen en het christendom voor staan, onder het mom van een artistieke productie”, stelt de beweging op haar website. „Zou Netflix soms ook ruimte bieden aan een show waarin Allah of Mohammed op een vergelijkbare manier door het slijk worden gehaald?”

Door het aanbieden van de serie zou het grote publiek gaandeweg ongevoelig gemaakt worden voor de belastering van God, geloof en gelovigen.

De komediegroep publiceert haar video’s normaliter op YouTube. De 46 minuten durende aflevering is op Netflix ondertiteld in het Duits, Frans, Engels en Italiaans. De groep zelf zegt culturele thema’s in de samenleving op een humoristisch en satirische wijze te willen belichten.

Eduardo Bolsonaro, zoon van de Braziliaanse president, noemt de kerstspecial op Twitter „afval.” Hij zegt dat de makers „geen vertegenwoordiging van de Brazilianen” zijn.