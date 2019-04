Ook in Nederland actie voor herstel Notre-Dame

Ook in Nederland geven mensen geld voor het herstel van de Notre-Dame de Paris. Via een actie op het internet is inmiddels ruim 200 euro binnengekomen voor het herstel van de kathedraal in het centrum van de Franse hoofdstad.

Initiatiefnemer Jeroen van Ouwel stelt dat hij de Notre-Dame in 2017 voor het eerst heeft gezien en dat de kathedraal „een hele grote indruk” op hem maakte. „Deze schatkamer van de Franse historie is het waard om in ere hersteld te worden. Ik wil daar graag, met eenieders hulp, een steentje aan bijdragen.”

Een groot deel van de Notre-Dame is verwoest door een brand die maandagavond uitbrak en in de nacht van maandag op dinsdag onder controle was. Franse miljardairs hebben inmiddels honderden miljoenen euro’s beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van de kathedraal.