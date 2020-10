Ook in hoger beroep twee jaar cel voor ‘terreurvader’ Bunschoten

Het gerechtshof in Arnhem heeft de 61-jarige Henk K. uit Bunschoten veroordeeld tot twee jaar cel, wegens jarenlange mishandeling van tien van zijn in totaal negentien kinderen. Ook sloot hij een paar kinderen bij herhaling op.

Met de uitspraak heeft het hof het vonnis van de rechtbank voor wat betreft de celstraf bevestigd. Het hof bepaalde daarnaast dat K. de komende vijf jaar geen contact mag hebben met zijn vier minderjarige kinderen. De rechter vindt dit noodzakelijk omdat de misstanden lang en stelselmatig hebben plaatsgevonden en omdat K. het strafbare van zijn gedrag niet inziet. De kans dat hij opnieuw de fout ingaat, is daardoor groot, oordeelt het hof.

K. vond zelf dat de hardhandige bejegening van zijn kinderen bij de opvoeding hoorde. Zijn 57-jarige vrouw was die mening ook toegedaan. Ook zij is vervolgd, omdat zij haar kinderen niet heeft beschermd. De rechtbank veroordeelde haar tot vier maanden cel voorwaardelijk. Het hof kwam ook tot die straf. Het Openbaar Ministerie zag zijn eis in hoger beroep daarmee bevestigd. Tegen K. had het OM drie jaar geëist.