Ook in hoger beroep 20 jaar cel voor moord op echtgenoot

Jessica B. (36) uit Kollumerzwaag is door het gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel voor het medeplegen van de moord op haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren. Die straf was ook geëist door het Openbaar Ministerie.

Vorig jaar kwam de rechtbank tot hetzelfde vonnis. Maar de rechter oordeelde toen dat alleen B. verantwoordelijk was voor de dood.

Het lichaam van Van Seggeren (37) werd met zwaar hoofdletsel aangetroffen op de ochtend van zondag 9 juli 2017 in een weiland bij Zwaagwesteinde. Hij had zaterdagavond in het Friese dorp een muziekfeest bezocht.

Een moordwapen is nooit gevonden. Het hof is ervan overtuigd dat B. een sturende en regisserende rol heeft gehad bij de moord. Het hof baseert zich onder meer op telecomgegevens. Daarbij zou B. haar mobiel vlak voor de moord hebben uitgezet. Ook zouden verfdeeltjes op de schedel van Van Seggeren en in de auto van B. van het wapen kunnen zijn.

B. heeft altijd ontkend. Ze stelt dat ze haar man met de auto wilde ophalen bij het weiland, maar hem nooit heeft gezien en is teruggereden. Volgens het hof zijn de verklaringen van B. ongeloofwaardig en niet consistent.

Het hof vermoedt dat B. hulp kreeg. Van Seggeren was een stuk groter. Een Duitse oom van B. heeft mogelijk een rol gespeeld. Een getuige had die avond twee personen in donkere kleding bij het weiland gezien, een man en een vrouw. Het signalement past volgens het hof bij de oom.

De oom werd niet vervolgd door het OM. Hij is in maart overleden. De advocaat van B. ontving in april een brief die zou zijn opgesteld door de oom. De schrijver zegt dat hij Van Seggeren heeft vermoord. Volgens de weduwe van de oom is de brief vals. B. zou volgens haar „elke strohalm” aangrijpen. Ze noemt de brief „avontuurlijk, smakeloos en immoreel.” Ook de Duitse moeder van B. was enige tijd verdachte.

Het echtpaar met drie kinderen had relatieproblemen. Er was sprake van huiselijk geweld. Het hof sluit niet uit dat er een financieel motief was. Van Seggeren had een levensverzekering van 600.000 euro afgesloten. B. is volgens gedragskundigen volledig toerekeningsvatbaar.

B. reageerde geëmotioneerd bij de uitspraak van het hof. Ze gaat vrijwel zeker in cassatie, aldus haar advocaat.