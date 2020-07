Ook in hoger beroep 15 jaar cel en tbs voor moord op studente

De 33-jarige Zamir M. is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op de Utrechtse studente Laura Korsman en stalking. De straf is gelijk aan het vonnis dat de rechtbank in Utrecht vorig jaar velde, waartegen M. in beroep was gegaan.

M. vermoordde zijn 24-jarige ex-vriendin op 11 juli 2018 in haar woning aan de Bosboomstraat in Utrecht. Volgens het gerechtshof in Arnhem ging daaraan een periode van stalking vooraf. Op de dag van de moord wachtte hij met een mes en een handschoen op de binnenplaats achter haar huis, totdat ze alleen was. Daarna heeft hij haar in haar kamer veertig keer gestoken en gesneden, waardoor het slachtoffer overleed.

Net als de rechtbank is het gerechtshof van mening dat de verdachte genoeg tijd heeft gehad na te denken over zijn plan om Korsman te doden. Daarmee is moord bewezen. De verdachte heeft beweerd dat hij heeft gehandeld uit noodweer. Het hof gelooft de verdachte echter niet.

Uit onderzoek van een psychiater en een psycholoog blijkt dat M. een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Dit leidt tot een lagere straf dan normaal voor moord wordt opgelegd. Hij krijgt ook tbs met dwangverpleging, omdat volgens het hof anders de kans groot is dat hij in een nieuwe relatie opnieuw gewelddadig wordt.