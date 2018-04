Ook in een ‘gezond’ glas sap zit vaak veel te veel suiker

Nederlanders hebben geen idee hoeveel suiker ze dagelijks eten. In plaats van de gemiddelde dertig klontjes per dag denken de meeste mensen er slechts tien binnen te krijgen.

Het Diabetes Fonds laakt de houding van fabrikanten en vindt dat zij meer werk moeten maken van het terugdringen van het suikergehalte in producten.

„Sluipsuikers” noemt directeur Hanneke Dessing van het Diabetes Fonds de toevoegingen van suiker in sauzen, zuivel en ontbijtgranen. „In bijna alles dat in pakjes, zakjes of potjes zit, zijn suikers toegevoegd. Van koek en snoep weten we allemaal wel dat het ongezond is. Maar de meeste mensen denken echt iets gezonds te eten als ze een mueslireep openmaken.

Fabrikanten gebruiken te vaak suiker om de smaak te versterken. Je krijgt al snel een paar klontjes binnen als je een woksaus gebruikt. En wat denk je van de kruidenthee van Zonnatura? Die naam suggereert gezondheid. Onterecht.”

Volgens richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag je dagelijks 12 tot 15 suikerklontjes hebben. Dessing: „Suiker is natuurlijk een koolhydraat en daarmee een bouwstof voor het lichaam. Het zit ook van nature in producten. We gebruiken alleen te veel. In een glas sinaasappelsap zit twee tot tweeënhalve sinaasappel. Toch krijg je daar geen gevuld gevoel van. Dan kun je eigenlijk beter één sinaasappel eten.”

Gevolgen

Op het gebied van bewustwording is nog veel te winnen, zegt Dessing. Zelfs als mensen weten dat ze te veel suiker innemen, hebben ze vaak geen idee van de mogelijke gevolgen. „Wat velen niet weten, is dat frisdrank een directe relatie heeft met diabetes type 2. Daar zit een veelvoud aan aandoeningen achter. Het veroudert zenuwen en bloedvaten, zodat er slijtage aan organen optreedt. Hart, nieren, voeten, handen, ogen: op alle terreinen lijdt het lichaam schade. Dit type diabetes los je niet op met een pilletje. Je leeft er gemiddeld 12 jaar korter van.”

In een eigen onderzoek van het Diabetes Fonds zegt 86 procent van de respondenten dat de fabrikanten iets tegen het suikergehalte in hun producten moeten doen. Dat sterkt de organisatie om met fabrikanten in gesprek te gaan. Dessing: „Bedrijven zijn gevoelig voor de wens van de consument. In juni hebben we bijvoorbeeld een bijeenkomst met koplopers en fabrikanten die achterblijven, in de hoop dat die laatste groep wordt geïnspireerd. Want er zijn de afgelopen jaren ook echt goede ontwikkelingen geweest.

Diverse fabrikanten van groenteconserven gebruiken al minder suiker. En Peijnenburg heeft de zero-koek ontwikkeld. Veel koekfabrikanten zeggen dat ze suikers nodig hebben om de structuur van de koek te waarborgen. Blijkbaar hoeft dat niet, alleen vergt het innovatiekracht.”

Of mensen vervolgens ook massaal voor de suikervrije of -arme producten zullen kiezen, is afwachten. Het vergt tijd om gewoonten aan te passen, beseft ook Dessing. „Maar bewustwording helpt altijd. Als fabrikanten daadwerkelijk een andere keuze mogelijk maken, geloof ik erin. Tegelijkertijd moeten we ook proberen andere afspraken te maken, zoals een duidelijke schapindeling in supermarkten. Het helpt echt als gezondere varianten duidelijk herkenbaar zijn. Nu moet je nog heel goed op de etiketten kijken. Dat is tamelijk ingewikkeld.”

Het Diabetes Fonds is maandag met een Suiker Terugroepactie gestart. Consumenten kunnen op Facebook producten aanmelden waar te veel suiker in zit, om zo een signaal af te geven aan de voedingsindustrie.