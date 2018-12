Ook in Ede vervuilde grond Vink aangetroffen

Ook in de gemeente Ede is vervuilde grond van afvalbedrijf Vink aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente, die donderdag een persbericht uitbracht. Bij nieuwbouwprojecten op Enka zijn circa vier vrachtwagenladingen verontreinigd geel zand toegepast.

Omdat er meerdere partijen zand zijn gebruikt, is het niet precies te achterhalen waar dit zand van Vink precies is gebruikt. De GGD heeft inmiddels geconcludeerd dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid. In Barneveld werd eerder al verontreinigde grond aangetroffen van Vink.