Ook in beroep 24 jaar geëist voor „loodsmoord”

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch heeft maandag in hoger beroep 24 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Alberto T. voor de moord op een vermeende politie-infiltrant in Maastricht. De zaak stond bekend als de loodsmoord.

Volgens het OM heeft de verdachte gehandeld met voorbedachten rade en is daarmee sprake van moord. Dat is gebleken uit onder meer getuigenverklaringen en het grote aantal verwondingen van het slachtoffer, aldus het OM.

De vermeende politie-infiltrant Guido Kosterman werd in december 2012 dood aangetroffen bij een loods in Maastricht. Zijn lichaam was gruwelijk verminkt. De moord was vermoedelijk een afrekening omdat Kosterman T. zou hebben verraden bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE).

De rechtbank in Maastricht veroordeelde T. in januari 2015 tot 24 jaar cel. Hij ging daartegen in beroep. Het OM ziet genoeg redenen om dezelfde straf ook in hoger beroep te eisen. „Het slachtoffer was nog maar 25 jaar. Hij was enig kind. Zijn overlijden heeft veel leed veroorzaakt bij zijn naasten.”

De uitspraak is op 26 juni.