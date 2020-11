Ook Ikazia Ziekenhuis Rotterdam ontvangt poederbrief

Bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is dinsdag een poederbrief bezorgd. Niemand is gewond geraakt en de brandweer heeft de brief veiliggesteld, meldt de politie. Experts doen nog verder onderzoek.

Het ziekenhuis aan de Montessoriweg is niet het enige adres waar dinsdag een poederbrief werd bezorgd. Ook een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best en DPG Media in Amsterdam hebben poederbrieven ontvangen. Onderzoek wees uit dat de brief die in Best is bezorgd geen gevaarlijke stof bevat. De andere brief, die in Amsterdam is bezorgd, wordt nog onderzocht.

Wie de poederbrieven heeft verstuurd en of er een verband is tussen de zaken, is niet bekend.