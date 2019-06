Ook hof vond Peter M. ontoerekeningsvatbaar

De 44-jarige Peter M., die is weggelopen uit de psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder, is vorig jaar ook in hoger beroep volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Het gerechtshof in Den Haag ontsloeg M. in februari vorig jaar van alle rechtsvervolging en plaatste hem in een psychiatrische kliniek. De rechtbank was in 2017 tot hetzelfde oordeel gekomen.

Peter M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gemeld dat hij het station Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Een maand eerder viel hij in Dordrecht een man aan.