Ook hof vindt brandbom op moskee terroristisch

Het gerechtshof in Arnhem vindt dat vier mannen die in februari 2016 molotovcocktails gooiden naar een moskee in Enschede daarbij een terroristisch oogmerk hadden. De rechtbank in Almelo vond dat eerder ook. De mannen tekenden hoger beroep aan tegen die veroordeling, omdat ze naar eigen zeggen absoluut geen terroristische daad op het oog hadden.

Het hof bestrafte twee van de mannen dinsdag met drie jaar celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De twee anderen kregen dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De mannen mogen na hun gevangenisstraf drie jaar geen contact met elkaar hebben. De rechtbank legde eerder straffen op van vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het hof straft iets lager omdat volgens de rechters geen mensen in gevaar zijn gekomen door het gooien van de brandbommen.

De mannen wilden de islamitische gemeenschap in Enschede angst aanjagen en de gemeente dwingen om geen asielzoekerscentrum te vestigen en dat is een terroristische daad, vindt het hof. De actie veroorzaakte veel onrust, hoewel de molotovcocktails geen schade hebben aangericht.