Ook hof spreekt Uberchauffeur vrij na ongeval

Een 23-jarige Uberchauffeur is ook in hoger beroep vrijgesproken van schuld aan een ongeluk waardoor een 22-jarige fietsster om het leven kwam. De chauffeur kwam op 31 maart 2017 in Amsterdam-Oost in botsing met de fietsster, nadat hij een stilstaande stadsbus had ingehaald.

Het Openbaar Ministerie had ook vrijspraak voor dood door schuld geëist. De advocaat-generaal wilde wel dat de man een boete van 1000 euro en drie maanden rijontzegging zou krijgen, omdat hij zijn snelheid onvoldoende zou hebben aangepast aan de verkeerssituatie.

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelt dat de chauffeur niet te hard reed en te weinig tijd had om te reageren, toen de fietsster vanuit een zijstraat overstak. Het hof spreekt van een „heel erg verdrietige samenloop van omstandigheden met een vreselijke afloop”.