Ook hof komt tot 10 jaar cel en tbs voor neerschieten fietser

De man die in oktober 2017 een willekeurige fietser in Groningen neerschoot, is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. Het slachtoffer werd getroffen in zijn rug en raakte blijvend verlamd.

Volgens het gerechtshof in Leeuwarden had Azim A. (23) geen vooropgezet plan en gaat het om een poging tot doodslag. A. werd in 2018 door de rechtbank in Groningen veroordeeld voor poging tot doodslag. Het vonnis van het hof is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Op de vroege ochtend van 15 oktober 2017 werd het slachtoffer, de 21-jarige student Sidney Ruiter, op de Korreweg door drie mannen van zijn fiets getrokken. A. schoot daarna gericht met een revolver op het wegrennende slachtoffer. Ruiter werd drie keer geraakt. A. liet hem zwaargewond achter.

A., die bekend kwam te staan als de ‘Korrewegschutter’, zweeg bij de rechtbank. Hij bekende begin vorig jaar bij een inleidende zitting van het hoger beroep. A. was niet naar het hof gekomen voor de uitspraak uit vrees voor het coronavirus.