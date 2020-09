Ook HEMA en Xenos hanteren leeftijdsgrens voor verkoop messen

HEMA en Xenos zijn van plan zo snel mogelijk te stoppen met de verkoop van messen aan kinderen van jonger dan 16 jaar. Ze volgen hierin het beleid van Action, dat al een tijd geen messen meer verkoopt aan kinderen. De winkelketen nam dit besluit, nadat de politie uit Zaandam het bedrijf had laten weten dat zij meerdere kinderen staande hadden gehouden met messen uit de Action.

De Zaanse politie kwam er achter dat de jongeren deze messen vaak zelf hadden gekocht. Na het verkoopverbod merkte zij op straat al verschil. De burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, deed daarom vrijdag op Facebook een oproep aan winkels als HEMA, Blokker, Xenos en IKEA om het voorbeeld van Action te volgen.

Xenos past nu haar beleid aan. „De komende weken ontvangen de medewerkers instructies dat er leeftijdscontrole bij de kassa gaat plaatsvinden bij de aankoop van messen.” De nieuwe regel zal binnen enkele weken doorgevoerd worden.

Ook HEMA geeft hier direct gehoor aan: „We gaan kijken of we dit beleid zo snel mogelijk kunnen doorvoeren. Wij willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen.” De winkelketen hoopt wel op bijval van de politiek in Den Haag. „Er is een alcoholwet, die bepaalt dat we geen alcohol mogen verkopen aan minderjarigen. Het is nodig dat er hierbij ook volledige duidelijkheid is voor onze kassamedewerkers als er straks een kind met een mes aan de kassa staat.”

Blokker en de daarbij horende Big Bazar zijn nog aan het onderzoeken of zij hun beleid gaan aanpassen.