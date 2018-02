Ook gewone B&B aan banden in Amsterdam

Amsterdam gaat niet alleen vakantieverhuur via Airbnb aan banden leggen, ook komt er een maximum aan het aantal bed and breakfasts (B&B’s). Vanaf 1 januari 2019 mogen in bestaande woningen alleen nog met een vergunning B&B’s worden gevestigd. „Met deze vergunningplicht maken we het mogelijk om een wildgroei aan B&B’s te voorkomen in wijken waar nu al veel toeristen zijn”, aldus wethouder Laurens Ivens (wonen).

Amsterdam vreest verschuiving van het aanbod na de aanscherping van de regels voor vakantieverhuur via platforms als Airbnb. Die houdt in dat huiseigenaren vanaf volgend jaar hun woning nog maar dertig dagen per jaar mogen verhuren aan vakantiegangers. Om te voorkomen dat het aantal gewone B&B’s daarna de pan uitrijst, wordt ook daar paal en perk aan gesteld.

Er zijn naar schatting 5000 bed and breakfasts in de hoofdstad. Wat het maximale aantal per wijk mag zijn, wordt de komende tijd vastgesteld.