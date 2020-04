Ook Fruitcorso Tiel geannuleerd wegens coronavirus

De 60e editie van het Fruitcorso Tiel in september in de gelijknamige Gelderse plaats is geannuleerd. Ook hier gooit het coronavirus roet in het eten.

Wegens de nieuwe maatregelen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus kunnen de corsoclubs in de Betuwe niet verder met het opbouwen van hun praalwagens met fruit, zaden en noten. „Daarnaast brengt de huidige crisis enorme economische gevolgen met zich mee, waardoor de financiële gezondheid van het Fruitcorso in het gedrang zou kunnen komen”, meldt de organisatie.

„Dit is een nare beslissing”, aldus voorzitter Laurens Verspuij van Stichting 4-Stromenland die het evenement organiseert. Volgens hem is het niet mogelijk om het corso later in het jaar alsnog te houden. Daarom wordt de 60e editie verschoven naar volgend jaar.

Het Fruitcorso Tiel trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en staat op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.