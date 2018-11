Ook eis 7 jaar tegen hoofdverdachte xtc-bende

Ook de 61-jarige hoofdverdachte van een bende die betrokken zou zijn bij de grootschalige productie van speed en xtc heeft zeven jaar cel tegen zich horen eisen. Eerder eiste het Openbaar Ministerie al straffen tot zeven jaar tegen elf medeverdachten, onder wie de andere hoofdverdachte, een 34-jarige man uit Den Hoorn.

De zaak tegen 61-jarige man uit Moordrecht was aangehouden omdat hij tijdens het proces in oktober gezondheidsproblemen kreeg. Donderdag verscheen hij alsnog in de rechtbank in Den Haag.

De bende zou op meer dan tien plekken in de regio Den Haag, soms middenin woonwijken, de drugs hebben geproduceerd. Elke locatie had een eigen taak, zoals de opslag van grondstoffen, verwerking en het draaien van miljoenen pillen.

De zaak kwam aan het rollen toen de Belgische politie in 2015 waarschuwde dat er honderden vaten met zoutzuur, fosforzuur en zwavelvuur de grens over kwamen. Dat spoor leidde naar een loods in De Lier.

De uitspraak is op 6 december.