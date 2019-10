Ook Drenthe trekt stikstofregels in

Ook de provincie Drenthe trekt de omstreden stikstofregels in. Dat heeft de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet maandag gezegd bij een bijeenkomst van ongeveer duizend boze boeren over de regels bij het provinciehuis in Assen. „Wij hebben goed geluisterd en geconstateerd dat we hetzelfde bedoelen. We gaan samen terug en trekken in”, zei hij. Luid applaus van de aanwezige boeren volgde op zijn woorden.

Friesland deed vrijdag onder druk van boze boeren hetzelfde. Boze boeren togen maandag naar diverse provinciehuizen in het land, waaronder die in Arnhem, Zwolle, Utrecht en Den Haag. Vrijdag protesteerden boeren al bij provinciehuizen in Noord-Brabant en Friesland. In Friesland werden vervolgens de stikstofmaatregelen al geschrapt.