Ook derde verdachte vuurwerkdode Morra vrij

De politie heeft de derde verdachte in de zaak rond het dodelijke vuurwerkongeval in het Friese Morra op oudejaarsavond op vrije voeten gesteld. Volgens een woordvoerder van de politie is hij nog wel verdachte. Eerder op de dag zijn de andere twee verdachten al vrij gelaten.

Bij het ongeval op de Achterwei kwam een 41-jarige man om het leven.

Een van de verdachten is minderjarig. Twee van de verdachten komen uit Morra en een uit het nabijgelegen Anjum. Volgens de politie is er illegaal vuurwerk in het spel geweest en is dat ook nog eens op de verkeerde manier afgestoken.