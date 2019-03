Ook condoleanceboeken in dorpen rond Utrecht

Ook plaatsen rond Utrecht stellen hun inwoners in de gelegenheid om hun medeleven te betuigen aan de nabestaanden van slachtoffers van de schietpartij in die stad.

In de plaatsen Vianen, Leerdam en Meerkerk, die onder de gemeente Vijfheerenlanden vallen, zijn condoleanceregisters geopend in de gemeentehuizen. De gemeente Utrecht opende dinsdag een onlinecondoleanceregister. Woensdagochtend waren daar al zeker 2500 reacties op binnengekomen. Ook liggen er condoleanceboeken in het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en het Stadskantoor.