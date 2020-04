Ook Brussel ziet heil in ‘corona-apps’

Net als de Nederlandse regering denkt ook de Europese Commissie dat het effectief is om mobiele apps in te zetten om mensen te waarschuwen als ze in contact zijn geweest met iemand die is besmet met het coronavirus. Daarmee zouden dan hun andere contacten kunnen worden getraceerd. Om wildgroei van allerlei applicaties tegen te gaan is het wel zaak dit EU-breed te coördineren, zegt de commissie in een aanbeveling.

Het dagelijks EU-bestuur bepleit verder een gezamenlijke Europese benadering voor het verzamelen en gebruiken van geanonimiseerde locatiegegevens van mobiele telefoons. EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt) vroeg eerder telecombedrijven gegevens te delen om de verspreiding van het virus in kaart te kunnen brengen en voorspellen. De regels voor privacy en gegevensbescherming blijven onverkort van kracht, verzekert de commissie.

De data zullen volgens de commissie inzichten geven voor de ontwikkeling van strategieën om de beperkende lockdownmaatregelen geleidelijk te versoepelen als de tijd daar rijp voor is. Voorzitter Ursula von der Leyen had eigenlijk woensdag richtlijnen voor een gecoördineerde exitstrategie willen presenteren, maar dat is uitgesteld. Een aantal lidstaten vindt dat dit veel te vroeg komt en het verkeerde signaal zou geven in landen waar de uitbraak nog geen piek heeft bereikt. „De timing van onze aanbevelingen is inderdaad tricky, want lidstaten verkeren in verschillende stadia van het gevecht tegen de pandemie”, zei de woordvoerder van Von der Leyen.