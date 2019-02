Ook broer ‘Balie-jihadist’ blijft vastzitten

De 42-jarige broer van de Syriër die bij het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend, blijft voorlopig in de cel zitten, besliste de rechtbank in Rotterdam woensdag. De man wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en witwassen. De vader van vier jonge kinderen wilde graag naar huis, maar de rechter vond de verdenkingen tegen hem te zwaar om hem vrij te laten.

De eveneens inleidende zitting tegen zijn 33-jarige broer was dinsdag, ook in de extra beveiligde zaal van de Rotterdamse rechtbank. Ook hij blijft vastzitten. Beide broers heten volgens de tenlastelegging Abd A. De oudste broer, die in Bergeijk woont, noemt zich Fatah, zijn broer staat bekend als Aziz.

Beide broers zouden een hooggeplaatst lid zijn geweest van de terreurgroepering Jabat al-Nusra en betrokken zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië. Aziz dook in september 2017 op in debatcentrum De Balie in Amsterdam tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de ‘hoofdstad’ van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem als jihadistisch strijder.

Aziz heeft een relatie gehad met de Nederlandse journaliste Ans Boersma toen zij als correspondent in Turkije woonde. Zij ontkende dat ze iets wist over de verdenkingen tegen haar ex-vriend, maar het Openbaar Ministerie liet dinsdag weten dat zij waarschijnlijk wel degelijk op de hoogte was.

Het OM is van plan om de dossiers uit de zaken van de broers samen te voegen, zodat de zaken gelijktijdig behandeld kunnen worden. Fatah is het daar niet mee eens, liet hij de rechter weten. „Mijn zaak is heel anders dan die van mijn broer, ik wil apart blijven”, zei hij. Zijn advocaat deed nog geen formeel verzoek om de zaken los te laten behandelen, maar liet de rechtbank wel al weten dat hij dat waarschijnlijk gaat doen.

De volgende niet-inhoudelijke zitting van de zaak-Aziz is gepland op 9 mei om 10.00 uur, die van Fatah vindt waarschijnlijk die dag een uur later plaats.