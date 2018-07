Ook Brabant in actie voor beschermde beekvis

Ook het Brabantse waterschap De Dommel komt wegens de aanhoudende droogte in actie om de beekprik te redden. De beschermde vissoort die in beekbodem leeft, heeft het moeilijk omdat beken uitdrogen. Het water dat er nog is, bevat ook nog eens te weinig zuurstof. De hele populatie dreigt te verdwijnen als ze geen water krijgen.

Het waterschap gaat daarom extra water pompen in de Reusel, de beek waar de situatie op dit moment het ernstigst is. De beek stroomt over hooggelegen Brabantse grond van de plaats Reusel naar Oisterwijk.

Het Gelderse waterschap Vallei en Veluwe kondigde donderdag al reddingsmaatregelen aan voor beekvissen zoals de elrits, de beekprik en de rivierdonderpad. Vrijdag werden onder meer vissen uit de Hierdense Beek overgeheveld naar de Grift, een watergang die nog wel genoeg water heeft.

Volgens kennisorganisatie RAVON dreigt een ramp voor bedreigde en beschermde beekvissoorten op hoge zandgronden van de Veluwe, Achterhoek en Brabant. Waterschappen zijn verplicht de leefgebieden van beschermde soorten te beschermen.