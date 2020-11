Ook Bonaire voert maatregelen in voor passagiers uit Curaçao

In navolging van Aruba heeft ook Bonaire besloten niet langer passagiers uit Curaçao toe te laten zonder een negatieve coronatest. Dat heeft de overheid van Bonaire zaterdag bekendgemaakt.

Vanaf maandag mogen passagiers uit Curaçao het eiland alleen op als ze de uitslag van een negatieve PCR-test kunnen tonen. Aruba maakte vrijdag al bekend dat het alleen Curaçaose passagiers met een negatieve testuitslag toelaat.

Het aantal besmettingen op Curaçao is de laatste tijd flink toegenomen. Vorige week woensdag waren op Curaçao 315 mensen besmet met het virus. Vrijdag was dat aantal gestegen naar 640, met 60 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal.

Op Bonaire kwamen er vrijdag twee nieuwe registraties van coronabesmettingen bij. Het totale aantal staat nu op vijf. Op Aruba werden op vrijdag vijf nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal zijn er op het eiland nu 73 besmettingen.