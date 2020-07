Ook boeren in Friesland, Drenthe en Groningen voeren actie

In Friesland, Drenthe en Groningen voeren enkele tientallen boeren actie op de snelwegen. Bij Drachten en Heerenveen rijdt een grote groep trekkers op de A7 in zuidelijke richting. Het is niet bekend waar ze naartoe gaan, zei een politiewoordvoerder.

Ook op de A28 bij Hoogeveen voeren boeren met hun tractoren actie.

Bij de stad Groningen is ook een groep boeren zich aan het verzamelen om op pad te gaan naar Heerenveen, zei een woordvoerster van Farmers Defence Force.

Volgens haar zijn het „wilde acties” die in app-groepen spontaan worden georganiseerd uit woede over het veevoederbeleid van het kabinet om de stikstof aan te pakken . „De boeren zijn schijtziek van Den Haag”, aldus de woordvoerster. „Ze zijn niet meer te controleren”.