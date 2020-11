Ook boa’s Utrecht krijgen bonus van gemeente

Ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Utrecht krijgen een bonus van 300 euro netto van de gemeente. Het gaat om geüniformeerde boa’s en toezichthouders, in totaal 159 medewerkers. Dat maakte de gemeente Utrecht vrijdagmiddag bekend in een brief aan de gemeenteraad.

Daarin staat dat sinds het uitbreken van de coronacrisis het werk voor alle medewerkers van de gemeente Utrecht is veranderd, maar dat voor boa’s geldt dat zij „dag in dag uit de coronamaatregelen handhaven” en dat ze te maken krijgen met een groeiende weerstand tegen deze regels. „Met het uitkeren van deze gratificatie willen wij onze waardering voor het werk van geüniformeerde boa’s en toezichthouders laten blijken en hen motiveren hun flexibele inzet voor onze gemeente te continueren.”

Eerder werd bekend dat de boa’s in onder meer Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Hilversum ook dit bedrag krijgen voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

Het extraatje voor de boa’s volgt nadat woensdag een bonus werd beloofd aan agenten en alle andere politiemedewerkers als blijk van waardering van de „solidariteit en betrokkenheid” die zij de afgelopen tijd hebben laten zien, zo zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De boa-bonden stelden dat die bonus dan ook aan boa’s gegeven moet worden. Zij staan, zo stelt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond „net als politieagenten, voorop bij het handhaven van de maatregelen tegen het coronavirus”.

Vakbond BOA ACP heeft een dubbel gevoel bij het uitkeren van bonussen in deze tijd. Als de politie die verdient, dan de boa’s ook, zegt woordvoerder Richard Gerrits. „Maar de achterban heeft er wel moeite mee dat we het over bonussen hebben, terwijl we in een crisis zitten en deze echt nog niet voorbij is. Er komen mensen zonder werk en geld thuis te zitten. Laten we eerst kijken hoe we er aan het eind van de crisis voorstaan, of er nog geld over is, en dan eventueel achteraf bedanken”, zegt Gerrits.

De waardering hoeft voor boa’s dan ook niet geldelijk te zijn, zegt Gerrits. „Een schouderklopje of dingen in regelgeving aanpassen, zoals een wapenstok regelen zodat ze zichzelf kunnen beschermen, daar hebben ze meer aan dan aan 300 euro”, verwoordt Gerrits de discussie bij zijn achterban.