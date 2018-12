„Ook BiZa bemoeide zich met zaak-Wilders”

Niet alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid maar ook dat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich bemoeid met de vervolgingsbeslissing in de zaak-Wilders. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops maandag op de tweede dag van de regiezitting van het strafproces in hoger beroep tegen PVV-voorman Geert Wilders. De strafzaak tegen Wilders is een politiek proces, zo bleef Knoops benadrukken.

Wilders staat in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol terecht voor zijn omstreden uitspraken over Marokkanen, die hij 2014 deed. De rechtbank veroordeelde hem voor onder meer groepsbelediging, maar legde hem geen straf op.

Knoops heeft vorige week al uitvoerig betoogd dat er politieke druk op het Openbaar Ministerie (OM) is uitgeoefend om tot vervolging van Wilders over te gaan. Het OM heeft dat tegengesproken, het zegt die beslissing geheel zelfstandig te hebben genomen. Duizenden mensen deden aangifte tegen de PVV-voorman.

Volgens Knoops moet de hele gang van zaken leiden tot het snel afblazen van het hele proces-Wilders. Om de stellingen over de politieke druk te staven, wil hij dat onder meer oud-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid), ex-OM-topman Herman Bolhaar en enkele oud-topambtenaren van beide departementen als getuige worden gehoord.

De zaak tegen Wilders is van meet af aan politiek van aard geweest, betoogde Knoops. Hij verwees onder meer naar uitspraken van toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher, die zei dat hij „met walging” kennis had genomen van de uitspraken van Wilders. Asscher ging ook op de stoel van de rechter zitten, aldus Knoops, door te zeggen dat er sprake was van discriminatie.

Knoops is maandag naar verwachting de hele dag aan het woord. Het OM zal vrijdag op zijn betoog reageren.