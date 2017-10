Ook bij Zeewolde gezocht naar Anne Faber

De politie heeft het gebied waarin wordt gezocht naar de vermiste Anne Faber uitgebreid naar de omgeving van Zeewolde. Het gaat om het terrein rondom de Flediteweg in de buurt van het golfresort Zeewolde. ME en speurhonden zijn daar sinds woensdagmiddag aan het zoeken. De politie kan nog niet zeggen op basis van welke informatie dit gebeurt.

Een 27-jarige verdachte is maandag opgepakt. Hij verbleef in forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn om zich voor te bereiden op geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Volgens verschillende media komt de man uit Zeewolde.

De 25-jarige Anne Faber verdween uit Utrecht wordt sinds vrijdag 29 september vermist. In die regio wordt al een week naar haar gezocht.

Het OM meldde eerder woensdag dat de gangen van de verdachte van de afgelopen periode worden nagegaan, getuigen worden gehoord en camerabeelden en tips worden onderzocht. Verder vindt er telefonie- en sporenonderzoek plaats.