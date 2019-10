Ook bij jeugdzorgers is vrij echt vrij

Na de werknemers in de gehandicaptenzorg krijgen nu ook mensen die in de jeugdzorg werken het recht om buiten werktijd niet bereikbaar te zijn. Dat zogeheten recht op onbereikbaarheid wordt in hun cao vastgelegd, melden vakbonden FNV en CNV. Ook krijgen de jeugdzorgers een loonsverhoging.

Het is binnen een week de tweede keer dat het recht op onbereikbaarheid in een cao is vastgelegd. Daarmee moet de hoge werkdruk die werknemers voelen, beperkt worden, gaf FNV aan. In sommige andere Europese landen is het recht op onbereikbaarheid in wetten vastgelegd.

De werknemers in de jeugdzorg krijgen op 1 januari bovendien een loonsverhoging van 4 procent. Daarnaast krijgen ze twee maal een eenmalige uitkering wat ze in totaal 1000 euro oplevert. De cao geldt voor ongeveer 30.000 mensen.