Ook Bevrijdingsdag wordt koud

Na een natte en frisse Koningsdag wordt ook Bevrijdingsdag koud. Precies tijdens het weekend stroomt een bel koude lucht, afkomstig van de noordpool, over Nederland. Het wordt volgens Weeronline zondag waarschijnlijk een graad of 11, terwijl 16 graden normaal is. Er is nog enige onzekerheid. In het slechtste geval wordt het slechts 8 graden en in het warmste scenario 15 graden.

De koude lucht wordt vanaf vrijdag met een noorden- tot noordwestenwind ons land ingeblazen. Vrijdag wordt het ongeveer 10 graden en zaterdag slechts 9 graden. Zondag wordt de lucht een fractie minder koud en wordt het waarschijnlijk 10 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. ’s Nachts kan het tijdens opklaringen lokaal een graadje vriezen.