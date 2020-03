Ook besmettingen met coronavirus in Groningen

Twee inwoners van de provincie Groningen zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de GGD Groningen. Het zijn de eerste twee besmettingen in deze provincie.

Het gaat om een 21-jarige studente uit de stad Groningen die in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië is geweest. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen maakte de studente geen deel uit van de studentenorganisatie Vindicat die begin maart naar Italië ging om te skiën. „Er is geen relatie”, aldus de zegsman.

Ook bij een 62-jarige vrouw in Nieuwe-Pekela is het virus geconstateerd.

GGD Groningen onderzoekt wat de bron is van de besmettingen en met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

In alle provincies is nu het coronavirus geconstateerd. Volgens een kaartje van het RIVM was Groningen de enige provincie die tot nu toe nog vrij was van het virus. Friesland meldde dinsdag de eerste besmettingen.