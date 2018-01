Ook Belastingdienst getroffen door DDoS-aanval

Ook de Belastingdienst is maandag getroffen door een DDoS-aanval. Een woordvoerder van de Belastingdienst bevestigt berichtgeving hierover door de NOS. Als gevolg van de aanval is de website van de Belastingdienst vijf minuten niet bereikbaar geweest, maar inmiddels functioneert alles weer.

Afgelopen weekend werden ABN AMRO en ING al door hackers onder vuur genomen. Ook Rabobank was maandag slachtoffer van een DDoS-aanval. Als gevolg van de aanvallen kunnen klanten niet of moeilijk op de websites op apps van de banken terecht.

„DDoS-aanval aangestuurd vanaf servers Rusland”

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekend.