Ook bedankactie voor thuiszorgmedewerkers

Om ook honderdduizenden thuiszorgmedewerkers te bedanken voor al hun inzet, is ouderenbond ANBO een actie gestart. Cliënten kunnen thuiszorgwerkers nomineren en die krijgen dan een chocoladehart overhandigd. Eerder zijn al waarderingsacties op touw gezet voor onder meer onderwijs- en ander zorgpersoneel.

Volgens Liane den Haan van de ANBO is er niet veel aandacht voor alle mensen in de thuiszorg die nog steeds dagelijks bij kwetsbare ouderen over de vloer komen om bijvoorbeeld ze te wassen, of steunkousen aan te trekken en wonden te verzorgen.

De ouderenbond roept iedereen op de naam van hun favoriete thuiszorger door te geven via de site www.anbo.nl/thuiszorg, of door te bellen. De chocoladeharten worden dan bij de cliënt thuis bezorgd die ze zelf kan overhandigen. De ANBO deelt drie weken lang twintig traktaties per dag uit.