Ook Baudet wint twee Statenzetels

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, heeft twee zetels gewonnen bij de Statenverkiezingen vorige week. Hij werd zowel in Noord-Holland, waar hij woont, als in Zuid-Holland met voorkeursstemmen verkozen. In beide provincies was hij lijstduwer. Of hij daadwerkelijk Statenlid wordt, is nog niet bekend.

Baudet kreeg 77.035 stemmen in Zuid-Holland en 56.154 stemmen in Noord-Holland. Zijn partij werd in beide provincies de grootste.

DENK kreeg in Zuid-Holland één zetel. Die ging op voorkeursstemmen naar lijstduwer Kuzu, die meer stemmen kreeg dan zijn provinciale lijsttrekker Metin Celik. Kuzu staat zijn zetel echter af „omdat ik er volop vertrouwen in heb dat hij met zijn ervaring volop meerwaarde zal bieden”.

Forum-Kamerlid Theo Hiddema werd met voorkeursstemmen verkozen in Friesland, waar hij is geboren, en Limburg, waar hij woont. Hij was daar lijstduwer. Hiddema ziet af van beide zetels.