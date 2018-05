Ook baby van vrouw bakkerij Hulst overleden

Een week nadat de vrouw overleed die in een bakkerij in Hulst (Zeeland) een keizersnede had ondergaan, is ook haar baby overleden. Dat blijkt uit rouwadvertenties in de PZC. Het kindje lag in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De in totaal drie rouwadvertenties zijn geplaatst door vrienden en door medewerkers van de bakkerij in Hulst.

De vrouw overleed vorige week nadat ze in de bakkerij waar ze werkte, getroffen werd door een hartstilstand. Haar kind kwam daarna door middel van een keizersnede ter wereld. De vrouw werd gereanimeerd en met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht waar ze enige tijd later is overleden.