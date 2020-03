Ook andere Haagse markten mogen alleen levensmiddelen verkopen

Op alle markten in Den Haag is vanaf heden alleen nog de verkoop van levensmiddelen toegestaan. Vorige week werd dat besluit al genomen voor de Haagse Markt.

„Dit besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio is in lijn met de wijze waarop vorige week de Haagse Food Market is ingericht op de locatie van de Haagse Markt en komt overeen met het marktbeleid in de overige grote steden voor de duur van de aangescherpte maatregelen voor de beheersing van het coronavirus”, meldt de gemeente.

Op alle markten in Den Haag wordt de opstelling zodanig aangepast dat er geen risico meer is op groepsvorming. Vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid worden paden verbreed en afstanden tussen kramen vergroot.

De gemeente besloot vorige week woensdag tot sluiting van de Haagse Markt vanwege het gevaar dat door de drukte het coronavirus zich zou verspreiden onder bezoekers en kooplui. Vrijdag ging de markt weer open, in aangepaste vorm.